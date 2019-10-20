Клинтон назвала имя "фаворита россиян" на выборах-2020 в США

20 октября, 2019, 12:53

Бывшая кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон вызвала осуждение ряда американских политиков за ее упреки в адрес конгресвуман-домократа, кандидата в президенты США Тулси Хаббард о том, что последняя якобы является "фавориткой россиян" и может быть использована ими, чтобы отобрать голоса у демократов на выборах президента

Согласно опросам общественного мнения, 38-летняя Хаббард является одним из аутсайдеров в борьбе за номинацию от Демократической партии. Вместе с тем пользуется поддержкой определенной части американского общества, передает Эспрессо.TV со ссылкой на Голос Америки .

"Наши лидеры подвели нас - они потратили триллионы долларов и бесчисленные жизни в войнах направленных на изменение правящих режимов и новую Холодную войну, тем самым приблизив нас к ядерному уничтожению. Став президентом, я немедленно положу этому конец. Я буду служить вашим потребностям, инвестируя в качественное здравоохранение, зеленую экономику, образование и многое другое ", - утверждает сайт избирательной кампании Хаббард, которая является ветераном боевых действий.

Именно ее Клинтон назвала "фавориткой россиян" в недавнем интервью, в котором заявила, что может снова вмешаться в выборы в США, в частности, поддержав независимого кандидата. Она считает, что Россия уже присмотрела "кого кто сейчас участвует в демократических праймериз, и готовят ее в независимые кандидаты".

"Она фаворитка россиян. Они имеют кучу сайте и ботов и других инструментов ее поддержки", - заявила Клинтон.

Также экс-госсекретарь США уверена, что "в интересах россиян также работает" бывшая кандидат в президенты США от американских "зеленых" Джилл Стин.

Заявление Клинтон вызвало осуждение в США. Ряд обозревателей зачислили ее в сторонников "теории заговоров", а известный критик Трампа, конгрессмен Джастин Амаш заявил, что Клинтон таким образом "работает в интересах Дональда Трампа".

"Хиллари толкает, по-прежнему много людей в лагерь сторонников Дональда Трампа. Ее нападки на Тулси имеют тот же эффект. На моем округе Трамп получил меньше поддержки, чем любой другой республиканец в современной истории, и все равно с большим отрывом победил Клинтон. Многие демократов на Среднем Западе США отвергли ее ", - отметил Амаш.

Сама же Тулси Хаббард в ответ на упреки Клинтон назвала ее "воплощением коррупции и гнили".

"Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон, ты, королева партии войны, воплощение коррупции, олицетворение гнили, которая уже так долго отравляет Демократическую партию, наконец вышла на авансцену. С первого для моей кампании идут попытки уничтожить мою репутацию. Мы ломали голову, кто за этим стоит и почему. Теперь мы знаем - это была ты, действуя через ставленников и мощных союзников в корпоративных СМИ и военной машине, потому что боишься угрозы, которую я представляю. Теперь очевидно, что праймериз идут между тобой и мной. Хватит прятаться за ставленниками. присоединяйся уже до выборов ", - заявила Хаббард.