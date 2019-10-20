 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабинет министров согласовал назначение Чернышева на должность главы Киевской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Чернышева на должность главы Киевской ОГА


фото: facebook
Кабинет министров Украины согласовал назначение бизнесмена Алексея Чернышева новым главой Киевской областной государственной администрации

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Сообщается, что на заседании 20 октября правительство согласовало назначение Алексея Чернышева главой Киевской ОГА. Ранее сегодня стало известно, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с поста всего через 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Об Алексее Чернышеве известно, что он является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, а также главой Наблюдательного совета бизнес-ассоциации Украинский клуб недвижимости. Кроме того, ранее Чернышева рекомендовали 14 профессиональных и общественных объединений в качестве кандидата на пост главы Министерства регионального развития и строительства Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

20 октября, 2019 воскресенье

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать