Кабинет министров согласовал назначение Чернышева на должность главы Киевской ОГА

20 октября, 2019, 19:06

Кабинет министров Украины согласовал назначение бизнесмена Алексея Чернышева новым главой Киевской областной государственной администрации

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Сообщается, что на заседании 20 октября правительство согласовало назначение Алексея Чернышева главой Киевской ОГА. Ранее сегодня стало известно, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с поста всего через 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Об Алексее Чернышеве известно, что он является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, а также главой Наблюдательного совета бизнес-ассоциации Украинский клуб недвижимости. Кроме того, ранее Чернышева рекомендовали 14 профессиональных и общественных объединений в качестве кандидата на пост главы Министерства регионального развития и строительства Украины.