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Espreso.tvОбществоКабмин упростил процедуру предоставления субсидий

Кабмин упростил процедуру предоставления субсидий


фото: twitter
Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан

Об этом сообщает "Правительственный портал".

На заседании 20 октября Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет

В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормовую площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное.

  • Напомним, 27 сентября министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила о том, что у ведомства нет планов по изменению системы субсидий, будут только откорректированы некоторые технические моменты.
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