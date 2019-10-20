Кабмин упростил процедуру предоставления субсидий

20 октября, 2019, 17:23

Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан

Об этом сообщает "Правительственный портал".

На заседании 20 октября Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет

В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормовую площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное.