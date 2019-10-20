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Espreso.tvСпортГол Зозули принес "Альбасете" победу в чемпионате Испании

Гол Зозули принес "Альбасете" победу в чемпионате Испании


фото: twitter
Гол украинского футболиста Романа Зозули принес "Альбасете" победу в матче чемпионата Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роман Зозуля забил в матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Фуэнлабрада". Гол украинца на 59-й минуте оказался единственным в игре и принес его команде победу со счетом 1:0.

Всего на счету Зозули в нынешнем сезоне два гола и одна результативная передача в 11 матчах.

Чемпионат Испании. 2-й дивизион

12-й тур

20 октября

"Фуэнлабрада" - "Альбасете" 0: 1

Гол: Зозуля, 59

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