Гол Зозули принес "Альбасете" победу в чемпионате Испании

20 октября, 2019, 18:08

Гол украинского футболиста Романа Зозули принес "Альбасете" победу в матче чемпионата Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Роман Зозуля забил в матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Фуэнлабрада". Гол украинца на 59-й минуте оказался единственным в игре и принес его команде победу со счетом 1:0.

Всего на счету Зозули в нынешнем сезоне два гола и одна результативная передача в 11 матчах.

Чемпионат Испании. 2-й дивизион

12-й тур

20 октября

"Фуэнлабрада" - "Альбасете" 0: 1

Гол: Зозуля, 59