Гол Зозули принес "Альбасете" победу в чемпионате Испании
20 октября, 2019, 18:08
Гол украинского футболиста Романа Зозули принес "Альбасете" победу в матче чемпионата Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роман Зозуля забил в матче 12-го тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Фуэнлабрада". Гол украинца на 59-й минуте оказался единственным в игре и принес его команде победу со счетом 1:0.
Всего на счету Зозули в нынешнем сезоне два гола и одна результативная передача в 11 матчах.
Чемпионат Испании. 2-й дивизион
12-й тур
20 октября
"Фуэнлабрада" - "Альбасете" 0: 1
Гол: Зозуля, 59
- Напомним, 20 сентября Роман Зозуля забил первый в новом сезоне гол в чемпионате Испании.
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