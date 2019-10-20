Этот день в истории: постанцы казнили Каддафи

20 октября, 2019, 11:10

20 октября 2011 года в своем родном городе Сирт был пойман и убит Муаммар Каддафи, руководитель Ливии, который дольше африканских и арабских лидеров находился у власти

Эксцентричный 69-летний диктатор был виновен в многочисленных нарушениях прав человека граждан собственной страны и связан с многочисленными террористическими акциями в разных частях мира, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

В январе 1970 года Каддафи стал премьер-министром и министром обороны. В течение года на территории Ливии были ликвидированы американская, британская и итальянские военные базы, в течение следующего - национализированы все банки и практически все нефтедобывающие и перерабатывающие компании, конфискована земельная собственность всех иностранцев. С 1971 года Каддафи начал в стране культурную революцию, направленную на искоренение несвойственных исламу проявлений общественной и повседневной жизни, внедрение законов шариата, борьбу с «врагами революции» - коммунистами, атеистами, радикальными исламистами.

Вдохновившись идеями построения социалистического общества, основанного на исламе, Каддафи сформулировал собственную идеологию, изложенную в его главном труде - "Зеленой книге" - народовластие на основе исламистских и анархистских догм: в 1977 году было провозглашено создание Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии, правительство распускалось, министерства заменялись на коллективные органы управления, а законодательная власть передавалась Всеобщему народному конгрессу. Сам Каддафи становился лидером революции и формально не являлся главой государства.

Доходы от нефтедобычи ливийское руководство направляет на социальные нужды, что позволило к середине 1970-х годов реализовать масштабные социальные программы, ликвидировать голод, существенно улучшить систему образования и здравоохранения. На внешней арене Каддафи, как последователь панарабизма и панисламизма, неоднократно пытался объединить Ливию с другими странами - Египтом, Тунисом, Сирией, Марокко, вмешивался в дела соседних стран (Судан, Ливан, Эфиопия, Уганда, Сомали, Чад). С 1980-х годов организовал на территории Ливии тренировочные лагеря для повстанческих групп разных стран, финансировал многочисленные национально-освободительные, революционные движения и террористические организации по всему миру. Громкие теракты, имевшие ливийский след, дали основания для бомбардировки страны США в 1986 году и введение международных санкций в 1990-х годах.

Зимой 2010-11 годов в странах арабского мира прокатилась волна антиправительственных демонстраций и протестов.

Ливия не стала исключением. Основными причинами народных выступлений там стали высокий уровень безработицы, коррупции, жесткая цензура и преследование инакомыслия, которое еще до до конца 1980-х годов сопровождалось убийствами. Немалую роль сыграла и личная фигура Каддафи - авторитарный лидер, который был у власти более 42 лет, захватил большую часть неприватизированной ресурсной базы Ливии, значительная часть доходов которой шла на поддержку коррупционного бюрократического аппарата страны и подавления выступлений политических и кланово-племенных оппонентов.

Это и стало причиной его конца.