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Espreso.tvОбществоЭкс-глава "Укравтодора" выиграл дело против НАПК

Экс-глава "Укравтодора" выиграл дело против НАПК

Экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак доказал в суде, что админпротокол Национального агентства по предотвращению коррупции является необоснованным и неправомерным

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

По его словам, согласно решению Голосеевская районного суда. Киева от 2 октября 2019 года, суд пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения в моих действиях, в соответствии со ст. 247 Кодекса является "основанием для прекращения производства по делу".

"Таким образом, в соответствии с законом я отстоял свою позицию в суде по нарушенных прав как субъекта декларирования и доказал достоверность отраженной мной информации", - написал он.

Новак подчеркнул, что вся информация, задекларированная им как руководителем "Укравтодора", является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений.

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