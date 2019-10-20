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Espreso.tvОбществоБно-Айриян пошел из-за давления команды Коломойского, которая во главе Киевщины видит застройщика из Харькова, - политолог Березовец

Бно-Айриян пошел из-за давления команды Коломойского, которая во главе Киевщины видит застройщика из Харькова, - политолог Березовец

Причиной освобождения Михаила Бно-Айрияна является нежелание работать с людьми миллиардера Игоря Коломойского, стремящимися расширить свое влияние на столичный регион

Об этом в Telegram написал политолог Тарас Березовец.

"Михаил Брно-Айриян, однокурсник и друг спикера Совета (Дмитрия Разумкова - ред.), написал заявление об отставке. К этому его с сентября склоняли люди Коломойского, недовольны медленным решением своих кадровых вопросов. В области на ключевых постах продолжают оставаться люди предыдущей власти ", - отметил он.

По словам эксперта, Брно-Айриян не смог выстроить собственной вертикали, а Разумков слишком слаб, чтобы защитить своих протеже.

"План Коломойского заключается в том, чтобы взять под контроль все реперные регионы в стране. И для него важна связка губернатор Киевщины - мэр Киева. На место губернатора продвигать кандидатуру ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского - ред.), чаще всего всплывает фамилия застройщика из Харькова Алексея Чернышева ", - отметил Березовец.

 

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