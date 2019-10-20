80 тыс. потребителей Лисичанска остались без воды

20 октября, 2019, 10:08

В городов Лисичанск на Луганщине, по причине задолженности за потребленную электроэнергию отключили от электропитания три насосные станции

Как следствие, без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс служба ГСЧС.

"18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, отключено от электроснабжения три насосные станции ЛКСП" Лисичанскводоканал "(" РТИ "," Билогоривського "и" Боровская "), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части города Лисичанск, город Приволье и город Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей ", - говорится в сообщении.

В течение суток 19 октября подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 м3 технической воды.