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Espreso.tvОбщество23-летняя вебкам-модель из Запорожья рассказала, сколько платят в этом "бизнесе"

23-летняя вебкам-модель из Запорожья рассказала, сколько платят в этом "бизнесе"


фото: artist-3d.com
Мария из Запорожья (имя изменено) начала работать вебкам-моделью в свои 18-ть. В течение пяти лет она общалась с иностранцами на интимные темы и не только, танцевала перед камерой, показывала себя

Говорит, зарабатывала этим, чтобы иметь возможность платить за обучение и помогать родителям, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

По ее словам, она работала вместе с еще 80 девушками и женщинами, но в офисе они находились не одновременно.

Работали они по ночам, потому что пока у нас ночь, в США день, а американцы - это основная аудитория.

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"С деньгами правила были таковы: за неделю надо отработать минимум 30 часов в онлайне или заработать $ 350. Если ты не выполняешь ни первое условие, ни другое, то разница переносится на следующую неделю, и тогда ты заработать еще больше. Пока не выполнишь норму - за деньгами или отработанными часами - тебе не заплатят ", - объясняет Мария.

70% от денег, которые платит клиент, оставляет себе сайт. От того, что осталось, 60% забирает компания. В итоге в работницы остается 40%.

Мария говорит, что зарабатывала от $ 140 в неделю. За месяц в среднем получалось $ 600.

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"Мне этого хватало, я работала три раза в неделю. Некоторые девушки были в онлайне почти каждый день - зарабатывали соответственно", - добавляет она.

  • Напомним, правительство Алексея Гончарука собирается узаконить игорный бизнес.
  • Также обсуждается возможность перевода в легальную плоскость и налогообложение отечественной секс-индустирии, как это делается в Германии или Латвии.
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