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Espreso.tvОбщество20 октября - Всеукраинский день борьбы с раком груди

20 октября - Всеукраинский день борьбы с раком груди

Рак молочной железы является самым распространенным видом рака среди женщин, хотя болеют им также и мужчины

Об этом напоминает Еспресо.TV .

Еженедельно эта болезнь лишает жизни 110 украинцев.

Спастись помогает раннее выявление болезни, ведь на первой стадии рак молочной железы излечивается в 95% пациентов.

 

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