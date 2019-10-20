20 октября - Всеукраинский день борьбы с раком груди
20 октября, 2019, 08:12
Рак молочной железы является самым распространенным видом рака среди женщин, хотя болеют им также и мужчины
Об этом напоминает Еспресо.TV .
Еженедельно эта болезнь лишает жизни 110 украинцев.
Спастись помогает раннее выявление болезни, ведь на первой стадии рак молочной железы излечивается в 95% пациентов.
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