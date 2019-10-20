20 октября на фронте: враг дважды нарушил режим тишины неподалеку Золотого

20 октября, 2019, 19:24

20 октября на Донбассе российские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций неподалеку Золотого

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Оба обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Золотого-4 по направлению Первомайска - с автоматических станковых гранатометов; возле Орехового по направлению Золотого-5 - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.