19 октября на фронте: с российской стороны - 15 обстрелов, с украинской - раненый
Об этом говорится в информационном отчете по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 20 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм", - отмечают военные.
В общем оккупанты вели обстрелы вблизи 12 населенных пунктов:
Водяного, Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
Авдеевки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.
Золотого-4 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Зайцево - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
Крымского - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов.
"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов противником наших позиций, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - отмечают в Минобороны.
С начала этой эпохи российско-террористические силы огневой активности пока не проявляли.
По официальным данным, потерь нет.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха