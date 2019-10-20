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Espreso.tvОбщество19 октября на фронте: с российской стороны - 15 обстрелов, с украинской - раненый

19 октября на фронте: с российской стороны - 15 обстрелов, с украинской - раненый

иллюстративное
фото: flickr.com
В субботу, 19 октября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном отчете по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 20 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм", - отмечают военные.

В общем оккупанты вели обстрелы вблизи 12 населенных пунктов:

Водяного, Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Авдеевки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

Золотого-4 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Зайцево - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Крымского - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов противником наших позиций, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - отмечают в Минобороны.

С начала этой эпохи российско-террористические силы огневой активности пока не проявляли.

По официальным данным, потерь нет.

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