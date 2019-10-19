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Espreso.tvОбществоВооруженная агрессия Кремля опирается на русскоязычное население, - экс-руководитель военного штаба ЕС

Вооруженная агрессия Кремля опирается на русскоязычное население, - экс-руководитель военного штаба ЕС

Продвижение войны на запад Европы остановило решимость украинцев, но мало кто в Европейском союзе понимает опасность, которая исходит от востока, и еще меньше есть таких, которые готовы на это реагировать

Об этом в интервью Радио Свобода заявил генерал Жан-Поль Перрюш, бывший генеральный директор Военного штаба Евросоюза в Брюсселе, ответственный за выполнение военных аспектов Европейской политики безопасности и обороны. Сейчас он является почетным президентом "ЕвроДефенс-Франс", панъевропейской ассоциации высших гражданских и военных чиновников, а также деловых людей, заинтересованных в вопросах европейской обороны, передает Еспресо.TV.

"Не имея достаточной военной мощи для того, чтобы покорить эти (соседние - ред.) страны военным путем, и учитывая свой собственный опыт войны против враждебно настроенного населения в Афганистане и опыт других стран, например опыт США во Вьетнаме - Россия осознала, что единственный способ покорить эти страны - через русскоязычное население, живущее на территориях этих стран. Это - российский ресурс, так как их можно направить против правительств их собственных стран и их институтов. Это то, что произошло в Приднестровье в Молдове, в Грузии в районах Абхазии и Южной Осетии, а теперь в Украине - в Крыму и на Донбассе", - отметил генерал.

По его словам, военные силы в таком случае "не являются первоочередным средством"

"Россия использует военные инструменты для того, чтобы поддержать русскоязычное население этих стран против их правительств. Таким образом Россия создает и углубляет нестабильность в соседних странах. Думаю, что сейчас ситуация более выгодна для России, чем предыдущие, потому что Россия всегда мыслит в категориях территориальных захватов - чем больше территория России, тем величественнее эта страна. Я думаю, что это не так, но боюсь, что Путин со мной не согласен", - подчеркнул Перрюш.

 

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