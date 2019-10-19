В возрасте 94 лет не стало головы братства бойцов дивизии "Галичина" Ивана Мамчура
19 октября, 2019, 12:39
Скончался глава братства воинов 1-й дивизии Украинской национальной армии "Галичина" Иван Мамчур
Ему было 94 года, рассказывает Еспресо.TV.
Прощание с ним прошло в часовне на территории военного госпиталя им. Юрия Липы в городе Винники, что на Львовщине.
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Чин похорона состоится в субботу, 19 октября, в 13.00 в селе Ракитное Яворовского района.
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