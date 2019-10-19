В Василькове, Киевской области, полицейские 4 часа пытали человека. Им сообщили о подозрении, - Труба
Об этом в своем Telegram заявил директор ГБР Роман Труба, передает Еспресо.TV.
"Мужчина на остановке общественного транспорта начал словесную перепалку с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить прикладом автомата", - говорится в сообщении.
Причем все это происходило на глазах у многих людей.
По словам директора ГБР, полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность Васильковского района Киевской области, где продолжили жестоко бить.
"Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом упомянутого автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов", - отметил директор ГБР.
Родственники мужчины его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались в тот же Васильковский отдел полиции. Полицейские, кстати, вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушении.
"Преступление хотели скрыть, от ответственности уйти. Но не получится. Потому что когда речь идет о нарушении прав человека, его достоинства, причинении моральных и физических страданий гражданину, реакция может быть только одна - привлечение к ответственности", - подчеркнул Труба.
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