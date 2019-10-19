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Espreso.tvМирВ Сибири прорвало дамбу: есть погибшие

В Сибири прорвало дамбу: есть погибшие

Примерно в 6:00 утра по местному времени 19 октября 2019 года рядом с поселком Щетинкино Курагинского района (юг Красноярского края, Сибирь, РФ) прорвало дамбу на технологической водоеме добытчиков золота

Вода хлынула на временные общежития вахтовиков, где могло находиться не менее 80 человек. Известно о 13 погибших, передает Еспресо.TV со ссылкой на СибирРеалии.

Всего там проживают 180 рабочих. Артель работает в тайге, на существенном расстоянии от поселка, связи там практически нет - ни мобильной, ни спутниковой, поэтому, как отмечают практически во всех экстренных службах, получение оперативной информации о том, что случилось, является сложным.

Сейчас официально в МЧС края сообщают о 13 погибших. Еще 14 человек госпитализированы.

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