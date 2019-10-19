В Одессе закрывают на ремонт спуск Маринеско: как будет работать городской транспорт

19 октября, 2019, 10:56

Начиная с 20 октября 2019 года, одесский спуск Маринеско закрывают на ремонт

Продлится он, как заявляют в городском департаменте транспорта, не более 5 месяцев, в связи с чем городские маршруты изменят схему движения, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Пушкинська.net.

Изменения коснутся 8 автобусов по направлению к Пересыпскому мосту. Это маршрутки №№ 105, 121, 130, 137, 145, 146, 168 и 242. Автобусы 117, 240, 250 и трамваи №№ 3, 12, 15 будут ездить по ранее измененным схемам.

В частности, с 20 октября 2019 по 31 марта 2020 одесские маршрутки будут ездить по таким схемам в сторону Пересыпи:

№№ 137 и 145 - от ул. Гаванной на Военный спуск, ул. Приморская, ул. Черноморского казачества и дальше по маршрутам.

№ 242 - от ул. Преображенской в перов. Маяковского, Военный спуск, ул. Приморская, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.

№№ 105, 121, 130, 146, 168 - от ул. Пастера на ул. Ольгиевский (поворот налево), ул. Старопортофранковская, Ольгиевский спуск, ул. Балковская, ул. Черноморского казачества и дальше по маршрутам.