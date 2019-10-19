В этот день родилась известнейшая звезда мексиканских "мыльных опер"

19 октября, 2019, 14:31

19 октября 1952-го родилась мексиканская актриса и телеведущая Вероника Кастро

Советским зрителям она известна как исполнительница главной роли в сериале "Богатые тоже плачут", который был вторым зарубежным сериалом, показанным в СССР (после "Рабыни Изауры"), и в начале 90-х настоящий фурор. Позже другой сериал "Дикая роза" только укрепил ее популярность, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Gazeta.ua.

Кастро родилась в Мехико. Ее детские годы были омрачены унизительной бедностью. Родители развелись, когда в семье уже было четверо детей. Веронику дразнили за маленький рост, при котором склонность к полноте была особенно заметной.

Но она занялась спортом и превратилась в миниатюрную подтянутую девушку. В 12 лет Вероника сумела стать королевой красоты на одном из местных конкурсов. Чтобы преодолеть робость и научиться подавать себя лучше, она вышла на школьную сцену. Вскоре девочка превратилась в активистку самодеятельности.

Неподалеку от ее дома располагался штаб одной из влиятельных партий. Здесь Вероника Кастро и познакомилась с влиятельным депутатом и попросила его стать ее крестным. Чиновник от удивления не смог отказать напористой девушке. Также он помог ей, познакомив с руководителем Театральной академии. Там она получала стипендию. Но это были маленькие деньги, а семья нуждалась в помощи.

Поэтому 16-летняя студентка снялась обнаженной для одного из мексиканских таблоидов. Родные были в шоке, но Кастро знала, что этот вынужденный шаг необходим для продвижения по карьерной лестнице. Она не испытывала ни стыда, ни угрызений совести. Лишь пообещала матери, что та больше не увидит дочь в таком виде никогда.

Чтобы заработать денег на приличную одежду, Вероника Кастро бралась за любую работу. В то время в Мексике были популярны фотоновеллы - маленькие брошюрки, на страницах которых содержались фото и короткие тексты.

За такую же подработку взялся Рохелио Герра, молодой актер, который нуждался в деньгах. Так Вероника Кастро познакомилась с будущим партнером по сериалу "Богатые тоже плачут", сыгравшем Луиса Альберто.

Вскоре студентке удалось попасть на телешоу "Ха-ха", которое вел популярный комик Мануэль Вальдес. Он обратил внимание на яркую девушку и помог в карьерном продвижении. Вероника неустанно работала над техникой речи, занималась пением и постановкой голоса. Успех не заставил себя ждать: Кастро вручили диплом диктора. Она начала вести передачи на радио.

Ее активность и желание не упустить ни одного шанса на пути к успеху привели к тому, что в 1970 году девушка победила в конкурсе "Лицо года". Она появилась на экранах телевизоров. Девушка металась, едва успевая, из академии на телецентр, где у нее теперь была своя передача, затем на радио. А еще артистка прекрасно пела, то вскоре ей доверили вести популярные музыкальные проекты. Она давала концерты, также играла в театре. Чтобы успеть все, спать ей приходилось не более 5 часов в сутки.

"Много лет лет я ждала, когда мне выпадет хоть какая-то возможность прорваться. Находилась в огромной очереди, состоящей из запасных, которые ожидают работы на телевидении. Меня называли джокером, потому что когда в том длинном коридоре телеканала спрашивали:" Кто поет? " "я!" - прыгала я. "Кто танцует?" "Я! .. "Я брала уроки всего, чтобы в случае чего быть готовой ко всему. Пение, танцы, моделирование, актерское мастерство, сертификат аниматора, диктора, водителя ... У меня было все, чтобы в случае чего, когда спросят: "У кого есть такой-то сертификат?", первой его доставала бы я ..." - поделилась секретом успеха Вероника.

"Богатые тоже плачут" вышли в 1979 году. Сюжет сериала был в Мексике известен - его придумала мексиканская писательница Инес Родена (более ста романов и почти семьдесят экранизаций). Но именно в телевизионной форме многосерийного фильма (248 23-минутных серий) этот сюжет получил настоящую популярность. Причем не только в Мексике - беду Марианны, которую играла Кастро, искренне сопереживали жители Латинской Америки, Европы и даже Китая.

В СССР сериал вышел на экраны только в 1991-м. Сначала показали несколько серий. Затем сериал закрыли, считая, что зрителям это неинтересно. Но шквал писем и звонков заставил продолжить показ. Во время трансляции сериала люди, которые находясь в транспорте, в магазинах, на рынках живо обсуждали сюжет. Интересно, что Рохелио Герра в свои 43 играл 30-летнего Луиса Альберто. Вероника Кастро в 27 играла 18-летнюю девушку. Постсоветский зритель не был еще избалованный сериалами. Людям нравилось со стороны наблюдать чужую жизнь, переживая за судьбу героев. Нехитрая красивая наивная сказка стала любимым сериалом 90-х годов. Сериал "Богатые тоже плачут" смотрели зрители всех возрастов, и в этом была его особенность.

Международный успех сериала сделал Веронику Кастро международной звездой, а ее статус закрепил сериал "Дикая роза" - еще одна мыльная опера почти на 200 серий, которая вышла в 1987-м (у нас ее показали в 1994-м).

Фильм был показан даже в Ватикане, и что поражает, его тогда смотрел сам папа римский Иоанн Павел II. Эта мыльная опера настолько понравилась ему, что он пожелал встретиться с исполнительницей главной роли, отметив, что волшебней женщины чем Вероника Кастро, он в жизни не встречал.

Следует отметить, что актриса воспользовалась этой славой по полной - она записывала новые песни и альбомы (в ее дискографии более тридцати студийных пластинок), играла в театре, вела различные шоу на телевидении.

Она и снималась еще, но, кажется, режиссеры видели в ней исключительно героиню с известной ее работы, а поэтому большого разнообразия в кинокарьере Кастро добиться не удалось. И несмотря на большое количество сыгранных ролей (более сорока), после "Дикой розы" она снялась лишь в шести крупных проектах - конечно же мелодрамах огромное количество серий.

Женщина имеет двоих взрослых сыновей от разных мужчин, за которыми не была замужем. Она вообще не выходила замуж.

Она до сих пор весит 48 кг при росте 1,56 м. Она активно занимается спортом - бегом, аэробикой, теннисом. Сделала много пластических операций. Сама имеет сеть бутиков, салонов красоты, выпускает косметику.

В сентябре этого года 66-летняя Кастро заявила, что оставляет карьеру, потому что устала от "агрессии и насмешек" и хочет покоя. Она также поблагодарила своих фанатов за поддержку.

"Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией в течение 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все", - написала она в инстаграми.

Заявление актрисы прозвучало на фоне усиленных слухов о ее нетрадиционной сексуальной ориентации. Несколькими днями ранее 47-летняя мексиканская актриса и телеведущая Иоланда Андраде (которая когда-то была девушкой старшего сына Вероники Кристиана) публично заявила в интервью о том, что они с Вероникой "символически" поженились 20 лет назад в Амстердаме, и у нее есть этом доказательства, она пока не представила. Кастро же все отрицает.