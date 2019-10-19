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Espreso.tvМирВ Чили массовые беспорядки из-за подорожания метро - объявлено чрезвычайное положение

В Чили массовые беспорядки из-за подорожания метро - объявлено чрезвычайное положение

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго из-за массовых беспорядков после повышения цены на проезд в метро

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

"Я объявил чрезвычайное положение и с этой целью назначил генерал-майора Хавьера Итуррьягу дель Кампа на должность главы национальной обороны в соответствии с положениями законодательства о чрезвычайном положении", - заявил он.

Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы, которая выросла с 800 до 830 песо ($ 1,17). На протяжении всей пятницы в нескольких районах столицы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В разных частях города протестующие строили баррикады и дрались с полицейскими, которые использовали против них водометы и слезоточивый газ.

В ночь на субботу демонстранты подожгли дома энергетической компании ENEL и отделения Банка Чили в центре города, а также бросали "коктейли Молотова" на станциях метро. По данным метрополитена, в общем были повреждены почти все 164 станции, были уничтожены турникеты и ворота.

После этого движение метрополитена, который ежедневно перевозит около трех миллионов пассажиров, было прекращено. "Вся сеть закрыта из-за беспорядков и разрушений, которые препятствуют минимальным условиям безопасности для пассажиров и работников", - сообщили в метрополитене. Ожидается, что метро будет закрыто в течение всех выходных, движение может быть восстановлен только на следующей неделе.

Пиньера назвал протестующих преступниками.

"Это желание все сломать, это не протест - это преступление", - подчеркнул он.

В Сантьяго были задержаны 133 человека за причинение вреда станциям метрополитена, который оценивается в 500 млн песо ($ 700 тыс.).

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