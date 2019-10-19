Украинский клуб набрал первое очко в Лиге чемпионов
Об этом сообщает "Укринформ" .
Гандболисты запорожского "Мотора" после четырех поражений получили первое очко в групповом раунде Лиги чемпионов.
19 октября команда Николая Степанца вырвала ничью в гостях в матче против португальского клуба "Порту". Встреча на площадке Pavilhao Dragao Arena завершилась со счетом 35:35.
"Мотор" выступает в ЛЧ в группе В, где с 7-ю очками лидирует немецкий "Киль". Для того, чтобы выйти из группы, командам необходимо занять в восьмерке места с первого по шестое.
Think you're on your way to a win with a two-goal lead inside the last minute? Think again! Here's how Motor Zaporozhye secured an epic draw vs @FCPorto #veluxehfcl #ehfcl #PORZAP pic.twitter.com/hFalMwTq9K- EHF Champions League (@ehfcl) October 19 2019
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