Украинский клуб набрал первое очко в Лиге чемпионов

19 октября, 2019, 20:30

Украинский гандбольный клуб "Мотор" сыграл вничью с португальским "Порту" и набрал первое очко в Лиге чемпионов

Об этом сообщает "Укринформ" .

Гандболисты запорожского "Мотора" после четырех поражений получили первое очко в групповом раунде Лиги чемпионов.

19 октября команда Николая Степанца вырвала ничью в гостях в матче против португальского клуба "Порту". Встреча на площадке Pavilhao Dragao Arena завершилась со счетом 35:35.

"Мотор" выступает в ЛЧ в группе В, где с 7-ю очками лидирует немецкий "Киль". Для того, чтобы выйти из группы, командам необходимо занять в восьмерке места с первого по шестое.