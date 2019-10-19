 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не имеем права отступать". Винницкий облсовет обратился к Зеленскому, Разумкову и Гончаруку о недопустимости "формулы Штайнмайера"

"Не имеем права отступать". Винницкий облсовет обратился к Зеленскому, Разумкову и Гончаруку о недопустимости "формулы Штайнмайера"

Депутаты Винницкого областного совета на своей внеочередной сессии в пятницу, 17 октября 2019 года, большинством голосов проголосовали за обращение к высшей власти относительно непринятия новой редакции закона об особом статусе Донбасса и реализации "формулы Штайнмайера"

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал 20minut.ua.

На сессии было зарегистрировано 46 из 84 депутатов. На повестке дня - вопрос "Об обращении депутатов Винницкого областного совета VII созыва к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку относительно непринятия новой редакции закона Украины об особом статусе Донбасса и реализации "формулы Штайнмайера".

Читайте также: Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас

Кроме депутатов, в сессионном зале зарегистрировались общественные активисты и волонтеры, среди которых Людмила Бобровская, Юлия Вотчер и Андрей Вербецкий. С трибуны депутаты призвали принять текст обращения без изменений.

Читайте также: Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине

Глава облсовета Анатолий Олейник поставил вопрос на голосование. "За" выступили все присутствующие 46 депутатов.

Читайте также: Майкл Карпентер: Россия хочет импортировать конфликт из Донбасса в Киев и в остальные страны

В зале сообщили, что текст обращения написал депутат от ВО "Свобода" Андрей Вигонюк, после чего документ согласовали с руководителями фракций в облсовете.

"Учитывая многочисленные обращения, поступающие в адрес Винницкого областного совета от участников российско-украинской войны, волонтеров, общественных деятелей, заявляем о том, что документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" и принятия новой редакции закона Украины об особом статусе Донбасса недопустимо для Украины. Стремление Украины к справедливому миру должно основываться на общепризнанных нормах международного права ", - отмечает Винницкий облсовет.

  • Как уже сообщалось, местные советы по всей территории Украины выступают против капитуляции и "формулы Штайнмайера". Зато городской совет Харькова и лично мэр этого города Геннадий Кернес высказались в поддержку Зеленского и подписанной в его кабинете упомянутой "формулы".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать