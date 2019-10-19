"Не имеем права отступать". Винницкий облсовет обратился к Зеленскому, Разумкову и Гончаруку о недопустимости "формулы Штайнмайера"
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал 20minut.ua.
На сессии было зарегистрировано 46 из 84 депутатов. На повестке дня - вопрос "Об обращении депутатов Винницкого областного совета VII созыва к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, премьер-министру Украины Алексею Гончаруку относительно непринятия новой редакции закона Украины об особом статусе Донбасса и реализации "формулы Штайнмайера".
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Кроме депутатов, в сессионном зале зарегистрировались общественные активисты и волонтеры, среди которых Людмила Бобровская, Юлия Вотчер и Андрей Вербецкий. С трибуны депутаты призвали принять текст обращения без изменений.
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Глава облсовета Анатолий Олейник поставил вопрос на голосование. "За" выступили все присутствующие 46 депутатов.
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В зале сообщили, что текст обращения написал депутат от ВО "Свобода" Андрей Вигонюк, после чего документ согласовали с руководителями фракций в облсовете.
"Учитывая многочисленные обращения, поступающие в адрес Винницкого областного совета от участников российско-украинской войны, волонтеров, общественных деятелей, заявляем о том, что документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" и принятия новой редакции закона Украины об особом статусе Донбасса недопустимо для Украины. Стремление Украины к справедливому миру должно основываться на общепризнанных нормах международного права ", - отмечает Винницкий облсовет.
- Как уже сообщалось, местные советы по всей территории Украины выступают против капитуляции и "формулы Штайнмайера". Зато городской совет Харькова и лично мэр этого города Геннадий Кернес высказались в поддержку Зеленского и подписанной в его кабинете упомянутой "формулы".
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