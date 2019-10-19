Пицца, спиртное, наркотики. В одном из судов Киевской области устроили комнаты "отдыха" конвоируемых

19 октября, 2019, 10:35

Противоправную деятельность сотрудников конвойной службы разоблачили коллеги из полиции Киевской области. Четырех правоохранителей уже отстранили от исполнения служебных обязанностей. Собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции рассказывает Еспресо.TV.

"Когда правоохранители получили оперативную информацию о преступной деятельности полицейских конвойной службы, сразу начали ее проверку. Выяснилось, что во время конвоирования членов преступной группы, которые в 2014 году задержали за совершение тяжких преступлений (бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия) , из СИЗО для участия в судебных заседаниях, конвоиры в комнатах для арестованных организовывали им встречи с посторонними лицами ", - говорится в сообщении.

Следователи долго документировали преступную деятельность злоумышленников и после завершения досудебного расследования направили материалы уголовного производства в суд, чтобы подозреваемые получили предусмотренное законом наказание. После завершения судебных заседаний некоторые конвоиры организовывали им "досуг" в подвальных помещениях одного из городских районных судов Киевской области.

"В частности, работники полиции устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым, и даже организовывали им застолье, к которым и сами приобщались. Также установлено, что они позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики" , - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники управления стратегических расследований, отдела инспекции по личному составу и полка полиции особого назначения в помещении находились 5 подсудимых, 5 "гостей" и 4 правоохранителей. У одного из посетителей во время поверхностного осмотра изъяли предмет, похожий на пистолет (предположительно, травматический), шприцы и мобильные телефоны.

Следователи начали уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, все собранные материалы будут направлены в Государственное бюро расследований.