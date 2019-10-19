Пассажир попытался открыть дверь самолета в небе над Францией

19 октября, 2019, 08:54

Пассажир рейса, следовавшего из Парижа в Марракеш, попытался открыть аварийный выход самолета через 15 минут после взлета

Об этом в пятницу, 18 октября 2019 года, сообщил RFI , передает Еспресо.TV.

После этого Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Transavia, сделал разворот и вернулся в столичный аэропорт Орли.

Бортпроводникам удалось справится с пассажиром, который по неизвестной причине попытался открыть дверь самолета. После приземления он был задержан полицией, а рейс снова вылетел в Марракеш с опозданием в 4 часа.

В авиакомпании заверили, что реальной угрозы действия пассажира не составляли. Открыть аварийный выход во время полета фактически невозможно из-за разницы в атмосферном давлении. Кроме того, современные лайнеры оборудованы дополнительными системами защиты, которые не позволяют воспользоваться аварийным выходом до приземления.