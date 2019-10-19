 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПассажир попытался открыть дверь самолета в небе над Францией

Пассажир попытался открыть дверь самолета в небе над Францией


фото: Reuters
Пассажир рейса, следовавшего из Парижа в Марракеш, попытался открыть аварийный выход самолета через 15 минут после взлета

Об этом в пятницу, 18 октября 2019 года, сообщил RFI , передает Еспресо.TV.

После этого Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Transavia, сделал разворот и вернулся в столичный аэропорт Орли.

Бортпроводникам удалось справится с пассажиром, который по неизвестной причине попытался открыть дверь самолета. После приземления он был задержан полицией, а рейс снова вылетел в Марракеш с опозданием в 4 часа.

В авиакомпании заверили, что реальной угрозы действия пассажира не составляли. Открыть аварийный выход во время полета фактически невозможно из-за разницы в атмосферном давлении. Кроме того, современные лайнеры оборудованы дополнительными системами защиты, которые не позволяют воспользоваться аварийным выходом до приземления.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать