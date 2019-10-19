 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирОтряды босса наркомафии "Эль Чапо" взяли под контроль полумиллионный город в Мексике

Отряды босса наркомафии "Эль Чапо" взяли под контроль полумиллионный город в Мексике

В Мексике вооруженные члены наркокартеля захватили город Кульякан, в котором живет более полумиллиона человек

Кадры массовых перестрелок с правоохранителями на улицах густонаселенного города заполонили мексиканский сегмент интернета. Местные жители публиковали фото и видео вооруженных людей, которых встречали просто посреди улицы, на автозаправках и в кафе, передает Еспресо.TV со ссылкой на 24 канал.

Беспорядки в городе начался после того, как правоохранители задержали сына наркобарона Хоакина Гусмана, известный под прозвищем Эль Чапо ( "Коротышка").

Сначала патрули Национальной гвардии Мексики окружили дом, где был один из 12 детей Гусмана Овидио. После этого члены наркоротеля, количество которых значительно превысили количество правоохранителей, окружили нацгвардийцев, а в городе начались массовые беспорядки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать