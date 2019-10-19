Отряды босса наркомафии "Эль Чапо" взяли под контроль полумиллионный город в Мексике

19 октября, 2019, 12:58

В Мексике вооруженные члены наркокартеля захватили город Кульякан, в котором живет более полумиллиона человек

Кадры массовых перестрелок с правоохранителями на улицах густонаселенного города заполонили мексиканский сегмент интернета. Местные жители публиковали фото и видео вооруженных людей, которых встречали просто посреди улицы, на автозаправках и в кафе, передает Еспресо.TV со ссылкой на 24 канал.

Беспорядки в городе начался после того, как правоохранители задержали сына наркобарона Хоакина Гусмана, известный под прозвищем Эль Чапо ( "Коротышка").

Сначала патрули Национальной гвардии Мексики окружили дом, где был один из 12 детей Гусмана Овидио. После этого члены наркоротеля, количество которых значительно превысили количество правоохранителей, окружили нацгвардийцев, а в городе начались массовые беспорядки.

@ pujos1021 RT @LatinoInNevada : The video shows that #ElChapo 's cartel gunmen in # Culiacán use heavy arms - M249 Para machine gun and M72 LAW anti-tank rocket-propelled grenade launcher.



90% of these weapons are from the US! pic.twitter.com/rc5vijdBT6 - Meech3Kings (@ Meech3K) October 19 2019