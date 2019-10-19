Отряды босса наркомафии "Эль Чапо" взяли под контроль полумиллионный город в Мексике
Кадры массовых перестрелок с правоохранителями на улицах густонаселенного города заполонили мексиканский сегмент интернета. Местные жители публиковали фото и видео вооруженных людей, которых встречали просто посреди улицы, на автозаправках и в кафе, передает Еспресо.TV со ссылкой на 24 канал.
Беспорядки в городе начался после того, как правоохранители задержали сына наркобарона Хоакина Гусмана, известный под прозвищем Эль Чапо ( "Коротышка").
Сначала патрули Национальной гвардии Мексики окружили дом, где был один из 12 детей Гусмана Овидио. После этого члены наркоротеля, количество которых значительно превысили количество правоохранителей, окружили нацгвардийцев, а в городе начались массовые беспорядки.
@ pujos1021 RT @LatinoInNevada : The video shows that #ElChapo 's cartel gunmen in # Culiacán use heavy arms - M249 Para machine gun and M72 LAW anti-tank rocket-propelled grenade launcher.- Meech3Kings (@ Meech3K) October 19 2019
90% of these weapons are from the US! pic.twitter.com/rc5vijdBT6
- Нацгвардия, напомним, во избежание массовых жертв решила освободить сына наркобарона.
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