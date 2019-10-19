Оксана Сыроид - новая лидер политической партии "Объединение "Самопомич"

19 октября, 2019, 15:45

Новой лидером "Самопомочи" стала известный политик и юрист, бывшая вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид

Об этом со ссылкой на официальный сайт "Самопомочи" сообщает Еспресо.TV.

Соответствующее решение принял XX съезд политической партии "Объединение "Самопомич", который состоялся в субботу, 19 октября, в Киеве. 127 делегатов проголосовали за такое решение, 3 воздержались.

По словам Оксаны Сыроид, на сегодня есть несколько ключевых вызовов, которые стоят перед ней и всей партией.

"Наша главная тактическая задача сейчас - найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая - вернуться в центр принятия решений в украинской политике. Ибо мы знаем как. Надо только верить и делать", - отметила политик.

По словам Оксаны Сыроид , именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомочи" вернуться в большую политику.

"Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ", - добавила новоизбранный лидер партии.

Оксана Сыроид также поблагодарила бывшего лидера "Саимопомочи" Андрея Садового за годы плодотворной работы. Андрей Садовый после сложения своих полномочий остался членом партии.

"Я семь лет отдал руководству "Самопомочи", и это одни из лучших лет моей жизни. И я остаюсь в партии, я буду активным членом "Саимопомочи". Я думаю, что принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас", - отметил Андрей Садовый во время выступления на съезде.

Напомним, Оксана Сыроид - бывший народный депутат и заместитель председателя Верховной Рады Украины VIII созыва. Оксана Сыроид вместе с бывшим командующим вооруженных сил США в Европе генералом Беном Ходжесом является соучредителем львовского форума по безопасности. Также она преподает в Киевской школе экономики и Национальном университете "Киево-Могилянская Академия". На парламентских выборах 2019 года вошла в первую пятерку кандидатов в народные депутаты от политической партии "Объединение "Самопомич".