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Espreso.tvОбществоНазначен новый руководитель киберполиции

Назначен новый руководитель киберполиции


фото: npu.gov.ua
Новым руководителем департамента киберполиции назначен Александр Гринчак

Об этом сообщает официальный сайт Национальной нацполиции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на должность начальника департамента киберполиции Александра Гринчака, а его первым заместителем Сергея Крапиву.

Гринчак (1978 г. р., полковник полиции) до назначения на эту должность возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Новоназначенный руководитель департамента киберполиции заявил, что уже создана концепция совершенствования подразделения.

"Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - сказал Гринчак.

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