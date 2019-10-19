Назначен новый руководитель киберполиции

19 октября, 2019, 16:51

Новым руководителем департамента киберполиции назначен Александр Гринчак

Об этом сообщает официальный сайт Национальной нацполиции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на должность начальника департамента киберполиции Александра Гринчака, а его первым заместителем Сергея Крапиву.

Гринчак (1978 г. р., полковник полиции) до назначения на эту должность возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Новоназначенный руководитель департамента киберполиции заявил, что уже создана концепция совершенствования подразделения.

"Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - сказал Гринчак.