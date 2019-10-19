Назначен новый руководитель киберполиции
Об этом сообщает официальный сайт Национальной нацполиции.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на должность начальника департамента киберполиции Александра Гринчака, а его первым заместителем Сергея Крапиву.
Гринчак (1978 г. р., полковник полиции) до назначения на эту должность возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.
Новоназначенный руководитель департамента киберполиции заявил, что уже создана концепция совершенствования подразделения.
"Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - сказал Гринчак.
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