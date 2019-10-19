На Сичеславщине образовались еще три ОТО
Об этом сообщили в Департаменте экономического развития Днепропетровской облгосадминистрации, передает Еспресо.TV со ссылкой на Днепроград.
"Благодаря реформе децентрализации территории получают новые возможности. Это, прежде всего, развитие инфраструктуры села - осовремененная улицы, школы, больницы и детсады. А еще - комфортные зоны отдыха и клубы", - отметил и.о. директора департамента Алексей Псарев.
Вокруг новосозданных общин объединилось 16 населенных пунктов. Там проживают более 37 тыс. человек.
Теперь в Подгороднянской, Черкасской и Червонянской ОТО пройдут выборы, на которых жители выберут глав.
Также стало известно, что к Божедаровской, Софиевской и Карповской общинам присоединились несколько окрестных сел. Там назначили дополнительные выборы.
- Сейчас на Днепропетровщине насчитывается 70 ОТО. Две из них образовались вокруг городов областного значения - Покрова и Марганца.
- Среди районов полностью охвачены общинами территории Апостоловского, Павлоградского и Широковского.
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