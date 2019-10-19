На Полесье из-за невыплаты зарплаты учителя перекрыли Варшавскую трассу

19 октября, 2019, 14:05

Более сотни учителей в субботу, 19 октября 2019 года, устроили протест в Лугинском районе Житомирщины на международной трассе Киев - Ковель - Ягодин - Варшава, из-за чего затруднено движение транспорта. Педагоги требуют от местных властей выплатить им задолженные за 4 месяца зарплаты

Учителя ходят по пешеходному переходу с плакатами "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!", Сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

Участники акции время от времени пропускают автомобили и снова выходят на переход. На этом участке трассы образовались большие пробки.

На месте происшествия находятся полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Правоохранители также предостерегают участников акции об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

Как отмечается, эта акция была запланирована и учителя предупредили о ней руководство Лугинской объединенной территориальной общины. Накануне с педагогами общались правоохранители и представители власти, и долги частично погасили, однако люди требуют выплатить им зарплаты в полном объеме.

Педагоги держат плакаты "Требуем зарплату", "Где наши отпускные?", "Отдайте заработанное", "Учителя тоже люди", "Мельник, мы хотим жить, а не выживать" (Петр Мельник - глава Лугинской ОТО), приводит дополнительные подробности Житомир .info .

О намерении педагогов перекрывать трассу стало известно еще вечером 18 октября с Facebook-сообщения главы Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко.

"Ко мне поступило срочное сообщение о том, что учителя местных школ планируют перекрывать дорогу в знак протеста долгосрочной невыплаты зарплаты. На ближайшем заседании правительства с участием министра образования и науки Украины Анны Новосад будет решен вопрос выплаты заработной платы педагогам Лугинской ОТО", - писал глава ОГА.