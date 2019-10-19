Каталонские сепаратисты устроили в Барселоне настоящие уличные бои с полицией
Радикально настроенные протестующие строили на улицах баррикады, поджигали контейнеры с мусором, срывали дорожные знаки, бросали в испанских полицейских камни, яйца и петарды. Правоохранители использовали против них резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Местные журналисты сообщают о "настоящих битвах" на улицах, полиция просила граждан не покидать свои дома.
По официальным данным, количество протестующих, которые применяли насилие, выросло до 4 тыс.
Власти предполагают, что некоторые из них приехали из других регионов Испании и, возможно, из-за рубежа.
В столице региона была задержана 15 человек, часть из которых являются несовершеннолетними. Всего в Каталонии задержаны 31 протестующего.
Во время столкновений в Барселоне травмы получили по меньшей мере 60 человек, среди которых трое полицейских и двое журналистов.
Беспорядки также произошли в Таррагоне, Жироне, Лерида и других городах.
По словам министра внутренних дел Каталонии Миrеля Буча, такого высокого уровня насилия в регионе "никогда не было".
"Конечно, они никакие не сепаратисты, они преступники, которые применяют насилие", - сказал он в интервью телеканалу La Sexta, добавив, что экстремистам не удастся "запятнать" сторонников независимости региона.
21:15- Dietmar Nix (@galottom) October 18 2019
Weiter starker Gaseinsatz gegen Demonstranten in #Barcelona . #RepublicaCatalana #Catalonia #Katalonien pic.twitter.com/v2cjtdr2TV
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