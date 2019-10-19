Каталонские сепаратисты устроили в Барселоне настоящие уличные бои с полицией

19 октября, 2019, 08:38

В Барселоне и других каталонских городах в ночь на субботу, 19 октября 2019 года, произошли жесткие беспорядки с начала протестов против осуждения к длительным срокам заключения лидеров движения за отделение Каталонии от Испании

Радикально настроенные протестующие строили на улицах баррикады, поджигали контейнеры с мусором, срывали дорожные знаки, бросали в испанских полицейских камни, яйца и петарды. Правоохранители использовали против них резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Местные журналисты сообщают о "настоящих битвах" на улицах, полиция просила граждан не покидать свои дома.

По официальным данным, количество протестующих, которые применяли насилие, выросло до 4 тыс.

Власти предполагают, что некоторые из них приехали из других регионов Испании и, возможно, из-за рубежа.

В столице региона была задержана 15 человек, часть из которых являются несовершеннолетними. Всего в Каталонии задержаны 31 протестующего.

Во время столкновений в Барселоне травмы получили по меньшей мере 60 человек, среди которых трое полицейских и двое журналистов.

Беспорядки также произошли в Таррагоне, Жироне, Лерида и других городах.

По словам министра внутренних дел Каталонии Миrеля Буча, такого высокого уровня насилия в регионе "никогда не было".

"Конечно, они никакие не сепаратисты, они преступники, которые применяют насилие", - сказал он в интервью телеканалу La Sexta, добавив, что экстремистам не удастся "запятнать" сторонников независимости региона.