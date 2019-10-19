Гвоздик проиграл Бетербиеву: видео нокаута
19 октября, 2019, 15:12
Украинский боксер Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Филадельфии (США) Александр Гвоздик уступил Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе (до 79,4 кг) за титулы WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международной боксерской федерации).
Бой завершился в 10-м раунде победой россиянина техническим нокаутом. После третьего нокдауна подряд рефери остановил бой. Гвоздик потерял свой пояс WBC, а Бетербиев стал обладателем двух чемпионских поясов.
October 19 2019
- В ночь против 19 октября во Филадельфии Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в поединке за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.
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