Гвоздик проиграл Бетербиеву: видео нокаута

19 октября, 2019, 15:12

Украинский боксер Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Филадельфии (США) Александр Гвоздик уступил Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе (до 79,4 кг) за титулы WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бой завершился в 10-м раунде победой россиянина техническим нокаутом. После третьего нокдауна подряд рефери остановил бой. Гвоздик потерял свой пояс WBC, а Бетербиев стал обладателем двух чемпионских поясов.