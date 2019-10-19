 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГвоздик проиграл Бетербиеву: видео нокаута

Гвоздик проиграл Бетербиеву: видео нокаута


фото: twitter
Украинский боксер Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Филадельфии (США) Александр Гвоздик уступил Артуру Бетербиеву в объединительном поединке в полутяжелом весе (до 79,4 кг) за титулы WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бой завершился в 10-м раунде победой россиянина техническим нокаутом. После третьего нокдауна подряд рефери остановил бой. Гвоздик потерял свой пояс WBC, а Бетербиев стал обладателем двух чемпионских поясов.

  • В ночь против 19 октября во Филадельфии Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву в поединке за чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать