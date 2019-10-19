Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, - Государственная налоговая служба

19 октября, 2019, 08:13

35% украинской экономики не платит налогов в государственный бюджет, поскольку находится в "тени"

Об этом вечером в пятницу, 18 октября 2019 года, заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV.

"В Украине 35% экономики в "тени". Эта часть экономики практически не платит налоги и в бюджете не хватает денег на пенсии. Чтобы "теневая" экономика перестала быть "теневой" ее нужно посчитать. Тот закон, который был принят, позволит посчитать этот сектор ", - пояснил он цель введения электронных регистраторов расчетных операций.

По его словам, эти устройства "будут бесплатными".

"Согласно закону электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице ГНС разрабатывает бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - подчеркнул Верланов.