Антикоррупционный суд объявил перерыв в деле Гладковского
19 октября, 2019, 07:53
Ночью Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил перерыв в деле президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского
После более шести часов судебного заседания был объявлен перерыв, передает Еспресо.TV.
Судебное заседание будет продолжено в субботу, 19 октября 2019 года, в 12:00.
Народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Максим Саврасов и Ростислав Павленко заявили о готовности взять Гладковского на поруки.
- 17 октября детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. Вместе с тем, в корпорации "Богдан" заявляют, что он никуда не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Выдвинутые против него обвинения он, в свою очередь, назвал "фейком" и "полной ерундой" .
- Как считает адвокат предпринимателя Руслан Волынец, задержанием Гладковского команда Зеленского отвлекает общественное внимание от "формулы Штайнмайера".
- По информации Специализированной прокуратуры (САП), Гладковского задержали из-за информации об имуществе в оффшорах.
- Суд должен избрать ему меру пресечения .
- Напомним, в августе пятый президент Петр Порошенко назвал собственной ошибкой назначение своего бизнес-партнера Гладковского на посадку заместителя секретаря СНБО, а ее исправлением - его увольнение.
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