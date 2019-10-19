Антикоррупционный суд объявил перерыв в деле Гладковского

19 октября, 2019, 07:53

Ночью Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) объявил перерыв в деле президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

После более шести часов судебного заседания был объявлен перерыв, передает Еспресо.TV.

Судебное заседание будет продолжено в субботу, 19 октября 2019 года, в 12:00.

Народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Максим Саврасов и Ростислав Павленко заявили о готовности взять Гладковского на поруки.