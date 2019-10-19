19 октября на фронте: с российской стороны - 21 обстрел вблизи 13 городов и поселков

19 октября, 2019, 07:20

В пятницу, 18 октября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 19 октября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем", - отмечают военные.

Оккупанты вели огонь вблизи 13 населенных пунктов:

Водяное - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Новотроицкое - из автоматических гранатометов;

Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов;

Авдеевка - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

Березовые, Красногоровка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Павлополь - из стрелкового оружия;

Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Луганское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Золотое-4 - из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Крымское - из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;

Новотошковское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Троицкое - из крупнокалиберных пулеметов.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

С начала этих суток российско-террористические войска уже 4 раза нарушили режим прекращения огня:

трижды вблизи Золотого - из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

в районе Зайцевого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.