19 октября на фронте: с российской стороны - 21 обстрел вблизи 13 городов и поселков
Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 19 октября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем", - отмечают военные.
Оккупанты вели огонь вблизи 13 населенных пунктов:
Водяное - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Новотроицкое - из автоматических гранатометов;
Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов;
Авдеевка - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
Березовые, Красногоровка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Павлополь - из стрелкового оружия;
Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Луганское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Золотое-4 - из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
Крымское - из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1;
Новотошковское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Троицкое - из крупнокалиберных пулеметов.
"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.
С начала этих суток российско-террористические войска уже 4 раза нарушили режим прекращения огня:
трижды вблизи Золотого - из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем;
в районе Зайцевого - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
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