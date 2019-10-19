19 октября на фронте: ранен один украинский военный

19 октября, 2019, 19:21

19 октября, в результате вражеских обстрелов на фронте, был ранен один украинский военный

Об этом сообщает пресс-цент операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела противником наших позиций: неподалеку Авдеевки с направления Яковлевка - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Верхнеторецкого с направления Михайловки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки с направления Пикуз - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Золотого-4 с направления Золотое-5 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Зайцева с направления Зайцева - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Крымского с направления Смелого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.