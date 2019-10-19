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Espreso.tvОбщество15 спасателей ищут в Карпатах пропавшую туристку

15 спасателей ищут в Карпатах пропавшую туристку

В 18.10 в пятницу, 18 октября 2019 года, спасателям в Ворохте, что на Франковщине, поступило сообщение о том, что во время отдыха вблизи села Вороненка Яремчанского городского совета не вышла из леса и заблудилась 49-летняя жительница Коломыйского района, которая совместно с мужем отдыхала в санатории "Смеричка"

Связь по мобильному телефону с пропавшей отсутствовала, рассказывает Еспресо.TV из сообщения на издание Курс.

В 18.55 к месту происшествия для проведения поисково-спасательных работ направлено 4 спасателей.

По состоянию на 01.00 19 октября спасателями обследован лесной массив вдоль автомобильной дороги от поселка Ворохта к с. Вороненка, исчезнувшее лицо не найдено, поисково-спасательные работы приостановлены.

С целью расширения района поиска и наращивание сил в 05:00 субботы, 19 октября, в район поиска направлены дополнительные силы. В общем к проведению поисковых работ от Управления ГСЧС в области привлечено 15 человек, 2 служебных собаки, 4 единицы техники и 1 квадрокоптер.

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