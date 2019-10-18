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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о моратории в 2 года на проверку ФЛП

Зеленский подписал указ о моратории в 2 года на проверку ФЛП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц - предпринимателей

Об этом сообщает сайт президента.

Своим указом Зеленский постановил разработать за 2 недели с участием координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, направленные на:

  • либерализацию условий и критериев отнесения ФЛП к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставление им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществляться следующими суб объектами хозяйствования;
  • введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций;
  • смягчения ответственности ФЛП за нарушения установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций;

Также президент приказал принять необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров (оказания услуг) через Интернет и предоставления разъяснений о порядке применения таких процедур.

"С 1 января 2020 должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций", - сообщает сайт президента.

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