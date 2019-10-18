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Espreso.tvОбществоЗа 5 лет население Украины уменьшится на 1 млн человек, - МВФ

За 5 лет население Украины уменьшится на 1 млн человек, - МВФ


фото: 5.ua
Население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей

Об этом говорится в обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает "РБК-Украина" .

Так, на конец 2018 населения Украины, согласно данным МВФ, составил 42,037 млн человек. При этом украинский Госстат приводил показатель в 42,153 млн человек.

МВФ прогнозирует, что к концу 2024 населения Украины составит 41,039 млн человек.

По прогнозам Фонда, в конце 2019 года население Украины составит 41,869 млн человек, на конец 2020 - 41,702 млн человек на конец 2021 - 41,535 млн, на конец 2022 - 41,369 млн, на конец 2023 - 41,203 млн человек.

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