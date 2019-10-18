За 5 лет население Украины уменьшится на 1 млн человек, - МВФ
18 октября, 2019, 13:01
Население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей
Об этом говорится в обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", передает "РБК-Украина" .
Так, на конец 2018 населения Украины, согласно данным МВФ, составил 42,037 млн человек. При этом украинский Госстат приводил показатель в 42,153 млн человек.
МВФ прогнозирует, что к концу 2024 населения Украины составит 41,039 млн человек.
По прогнозам Фонда, в конце 2019 года население Украины составит 41,869 млн человек, на конец 2020 - 41,702 млн человек на конец 2021 - 41,535 млн, на конец 2022 - 41,369 млн, на конец 2023 - 41,203 млн человек.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха