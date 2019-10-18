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Espreso.tvОбществоВпервые в истории сразу две женщины-астронавта вышли в открытый космос. видео

Впервые в истории сразу две женщины-астронавта вышли в открытый космос. видео

Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС)

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на NASA.

Выход американских астронавтов Кристины Кук и Джессики Меир начался 18 октября в 14:38 по киевскому времени. Они должны заменить ферме станции внешний энергоблок, вышедший из строя.

Отмечается, что их пребывания за бортом МКС продлится, по меньшей мере, 6,5 часа.

В NASA напомнили, что за всю историю женщины совершили 14 выходов в открытый космос. Первый из них - советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

 

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