Впервые в истории сразу две женщины-астронавта вышли в открытый космос. видео
18 октября, 2019, 15:36
Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС)
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на NASA.
Выход американских астронавтов Кристины Кук и Джессики Меир начался 18 октября в 14:38 по киевскому времени. Они должны заменить ферме станции внешний энергоблок, вышедший из строя.
Отмечается, что их пребывания за бортом МКС продлится, по меньшей мере, 6,5 часа.
В NASA напомнили, что за всю историю женщины совершили 14 выходов в открытый космос. Первый из них - советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.
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