Вопрос ПриватБанка и цены на газ на переговорах с МВФ не стоит, - Смолий

18 октября, 2019, 11:08

Украинская делегация проводит встречу с МВФ в Вашингтоне

Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий рассказал в интервью изданию " Голос Америки ".

Смолий пояснил, что действующее законодательство Украины не предусматривает возврата банку бывшим акционерам

"Вопрос же" Приватбанка "на переговорах не стоит. Он вообще требует решения, ведь в 2016 году национализация была проведена согласно закону и сегодня действующее законодательство не предусматривает возврата банка бывшим акционерам. НБУ и правительство делают все для того, чтобы сохранить" Приватбанк "в том состоянии, в котором он находится сейчас ", - пояснил глава Нацбанка.

По его словам, цена на газ на переговорах с МВФ не обсуждается из-за того, что ситуация на мировом рынке достаточно благоприятна.

"Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятна, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - пояснил Смолий.