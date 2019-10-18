В Запорожье ночью взорвали банкомат

18 октября, 2019, 12:17

Неизвестно, похитили ли из банкомата деньги

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Отмечается, что 18 октября около 3:45 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции поступила информация о том, что по улице Магистральной повреждено банкомат.

На месте происшествия установлено, что неизвестные лица в магазине, который расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, путем взрыва, повредили банкомат.

Полиция устанавливает, похищенные деньги из банкомата.