В Запорожье ночью взорвали банкомат
18 октября, 2019, 12:17
Неизвестно, похитили ли из банкомата деньги
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Отмечается, что 18 октября около 3:45 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции поступила информация о том, что по улице Магистральной повреждено банкомат.
На месте происшествия установлено, что неизвестные лица в магазине, который расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, путем взрыва, повредили банкомат.
Полиция устанавливает, похищенные деньги из банкомата.
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