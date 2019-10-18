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Espreso.tvОбществоВ Запорожье ночью взорвали банкомат

В Запорожье ночью взорвали банкомат


фото: npu.gov.ua
Неизвестно, похитили ли из банкомата деньги

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Отмечается, что 18 октября около 3:45 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции поступила информация о том, что по улице Магистральной повреждено банкомат.

На месте происшествия установлено, что неизвестные лица в магазине, который расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, путем взрыва, повредили банкомат.

Полиция устанавливает, похищенные деньги из банкомата.

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