В "Слуге народа" объяснили, почему встречались с Гончаруком

18 октября, 2019, 15:46

Во фракции "Слуга народа" встретились с премьер-министром Алексеем Гончаруком для опровержения информации о том, что документ о субвенции для округов являются фейковым

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам в кулуарах, передает РБК-Украина.

Арахамия подозревает в обнародовании документа депутатов-мажоритарщиков или депутатов других фракций.

"По бюджету есть вопрос. Вчера была сделана такая, я думаю, что диверсия. Кто-то якобы из Минфина выложил таблицу, в которой было распределение соцэкономсубвенций по округам. Наши депутаты и представители комиссии из разных фракций говорят, что эта информация неверна, но таблица выглядит как сверстанная. То есть надо сейчас сделать расследование и понять, зачем кто-то выкладывает недействительные документы", - заявил Арахамия.

Он считает, что цель этого - посеять смуту среди депутатов-мажоритарщиков, среди депутатов разных фракций.

"Утром была очень напряженная атмосфера. Потому что это округа, это субвенции... Драки не начались, но было много споров. Поэтому мы вызвали премьера, чтобы он подтвердил, что это фейковый документ", - добавил Арахамия.