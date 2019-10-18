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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Севастополе студенческие общежития будут строить российские заключенные

В оккупированном Севастополе студенческие общежития будут строить российские заключенные

Севастопольский университет, в обход конкурса, с четвертой попытки нашел подрядчика, который сможет отремонтировать два студенческих общежития и построить еще одно

Об этом сообщают " Примечания".

Руководство Севастопольского госуниверситета делало немало попыток отремонтировать два студенческих общежития - №3 и №4. Согласно плану-графику реализации мероприятий федеральной целевой программы, реконструкция должна была начаться еще в апреле 2018 года. Тогда же оба здания были выведены из эксплуатации.

В вузе изданию сообщили, что первая задержка произошла из-за отсутствия денег. В марте 2019 года бюджетные инвестиции федерального центра пришли в университет, и его руководство объявило соответствующие закупки. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки. В целом было проведено три конкурса, однако ни одна компания так и не заявилась.

Как стало известно журналистам, 25 сентября 2019 года два "строительных" госконтракта все же были заключены - между Севастопольским государственным университетом и учреждением ФГУП "Строительно-монтажное управление №13 Федеральной службы наказаний".

Предметом первого контракта является строительство общежития на 1200 мест. Его стоимость - 604,3  млн рублей (около 234,5 млн грн). Предметом второго - реконструкция студенческих общежитий. Стоимость этого контракта - 633,2 млн рублей (244,6 млн грн).

Конкурс на этот раз проведен не был: учреждения уголовно-исполнительной системы могут быть единственными поставщиками услуг по госконтрактам. Оплачивает работы федеральный бюджет.

ФГУП "Строительно-монтажное управление №13 Федеральной службы наказаний" является коммерческой организацией, входит в состав уголовно-исполнительной системы. Целями его деятельности является привлечение к оплачиваемому труду лиц, отбывающих уголовные наказания.

Согласно публикациям о выполненных работах на сайте предприятия, строительство и ремонт объектов ведется силами осужденных.

 

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