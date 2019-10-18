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Espreso.tvОбществоВ обход ГТС Украины: РФ начала закачивать газ в "Турецкий поток"

В обход ГТС Украины: РФ начала закачивать газ в "Турецкий поток"


фото: turkstream
Первую из двух нитей морского участка газопровода "Турецкий поток" начали наполнять газом в ходе пуско-наладочных работ

Об этом сообщает пресс служба проекта.

Отмечается, что это завершающий этап испытаний перед введением газопровода в эксплуатацию.

Коммерческая эксплуатация газопровода должна начаться до конца 2019 года.

Первая ветка "Турецкого потока" имеет целью поставки газа для внутренне турецкого потребления, а вторая ветка трубопровода, которую еще строят, будет поставлять газ в Южную Европу в обход газотранспортной системы Украины.

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