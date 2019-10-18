В НАТО на секретных учениях отрабатывают удары ядерным оружием
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сообщается, что в рамках учений Steadfast Noon планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием. Также военные отработают безопасное перемещение ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам.
В частности, в военных учениях принимают участие немецкие истребители "Торнадо". Они расположены на авиабазе Бюхель, на которой также, по неподтвержденным данным, находится и американское ядерное оружие - водородные бомбы B61, которые в случае ядерной угрозы могут быть установлены на немецкие самолеты.
Также в маневрах принимает участие итальянская боевая авиация. Самолеты вылетели с военного аэродрома Волькель в Нидерландах, где также храниться ядерное оружие США.
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