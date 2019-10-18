В Миргороде прощаются с участницей ООС Ярославой Никоненко, которую убил российский снайпер
Об этом сообщает пресс-служба Миргородского городского совета.
11.30 на центральной площади города состоится церемония прощания с погибшей - солдатом 101-й бригады охраны Генштаба, погибшей в Марьянке от пули снайпера 15 октября 2019 года.
Городской голова поручил приспустить Государственный флаг Украины, флаг города на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменить развлекательно-концертные и спортивные мероприятия.
Напомним, во вторник, 15 октября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе снайпер оккупантов застрелил солдата 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Ярославу Никоненко.
Отец Ярославы также погиб на Донбассе, защищая Украину в 2015 году, а теперь без матери осталась 13-летняя дочь Ярославы.
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