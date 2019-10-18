18 октября, 2019, 17:57

Он собрал десятки лучших рестораторов страны и более 700 участников

В Киеве прошел "Всеукраинский ресторанный саммит" при содействии международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-конструктор". В течение 7 часов известные отечественные рестораторы делились секретами успеха со всеми кто хотел улучшить собственное дело. "Здесь настоящий поток инсайтов, который уже завтра посетители смогут воплотить в своем бизнесе. Во-первых, это маркетинг и продвижение. Это очень актуальная тема для многих рестораторов. Во-вторых, это команда, работа с командой. Управление персоналом. Все что касается корпоративной культуры людей - это очень важно. И третье - это управленческие процессы в бизнесе", - отмечает основатель компании "Бизнес-конструктор" Кирилл Куницкий.

Мероприятие посетили как начинающие, так и профессионалы своего дела. Кто-то пришел чтобы завести новые знакомства. А кто-то - чтобы узнать новинки и секреты ведения бизнеса в пищевой отрасли, чтобы начать свое дело. "Только вот такое живое общение с людьми, которые что-то действительно делают, стремятся что-то изменить в мире, когда ты общаешься с человеком, который заряжен на создание уникального - ты тоже становишься уникальным", - делится впечатлениями ресторатор Дмитрий Запорожец.

Следующее подобное мероприятие под названием "Бизнес-Тренды 2020" состоится уже 27 ноября. Его смогут посетить все желающие. Организаторы отмечают, что это будет самое маcштабное событие года, которое соберет полторы тысячи человек.