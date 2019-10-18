В Киеве преступник ударил ножом двух мужчин в подъезде, один из них погиб
18 октября, 2019, 18:08
В Дарницком районе Киева убили мужчину, инцидент произошел на улице Здолбуновской
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительной информации, между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ударил двух других в подъезде многоэтажки. После чего, истекая кровью, один из пострадавших выбежал во двор и упал замертво. На вид погибшему около 40-45 лет.
Между тем нападавший с места преступления скрылся. С ножевым ранением скорая забрала второго пострадавшего в больницу. Следователи опрашивают жильцов дома, чтобы выяснить обстоятельства и виновника рокового конфликта.
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