 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве преступник ударил ножом двух мужчин в подъезде, один из них погиб

В Киеве преступник ударил ножом двух мужчин в подъезде, один из них погиб

В Дарницком районе Киева убили мужчину, инцидент произошел на улице Здолбуновской

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации, между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ударил двух других в подъезде многоэтажки. После чего, истекая кровью, один из пострадавших выбежал во двор и упал замертво. На вид погибшему около 40-45 лет.

Между тем нападавший с места преступления скрылся. С ножевым ранением скорая забрала второго пострадавшего в больницу. Следователи опрашивают жильцов дома, чтобы выяснить обстоятельства и виновника рокового конфликта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать