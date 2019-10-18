 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днепре мужчина обстрелял авто, убив водителя

В Днепре мужчина обстрелял авто, убив водителя

В четверг, 17 октября, около 18:00 в Днепре 30-летний неработающий местный житель обстрелял из охотничьего ружья автомобиль Mercedes-Benz, убив водителя 1992 года рождения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Преступление было совершено на ул. Набережная Заводская. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, от огнестрельного ранения скончался на месте.

Сначала полиция задержала четырех человек, которых проверяли о причастности к преступлению в уголовном производстве по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), однако в конце правоохранители установили личность убийцы.

При обыске у подозреваемого изъяли орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье. На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

За совершение умышленного убийства задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать