В Днепре мужчина обстрелял авто, убив водителя

18 октября, 2019, 10:01

В четверг, 17 октября, около 18:00 в Днепре 30-летний неработающий местный житель обстрелял из охотничьего ружья автомобиль Mercedes-Benz, убив водителя 1992 года рождения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Преступление было совершено на ул. Набережная Заводская. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, от огнестрельного ранения скончался на месте.

Сначала полиция задержала четырех человек, которых проверяли о причастности к преступлению в уголовном производстве по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), однако в конце правоохранители установили личность убийцы.

При обыске у подозреваемого изъяли орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье. На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

За совершение умышленного убийства задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.