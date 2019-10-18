В Днепре мужчина обстрелял авто, убив водителя
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
Преступление было совершено на ул. Набережная Заводская. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, от огнестрельного ранения скончался на месте.
Сначала полиция задержала четырех человек, которых проверяли о причастности к преступлению в уголовном производстве по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), однако в конце правоохранители установили личность убийцы.
При обыске у подозреваемого изъяли орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье. На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.
За совершение умышленного убийства задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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