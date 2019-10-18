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Espreso.tvОбществоВ Афганистане в мечети прогремел взрыв: около 30 погибших

В Афганистане в мечети прогремел взрыв: около 30 погибших


фото: reuters
В пятницу, 18 октября, в результате взрыва в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли 29 человек, еще не менее 100 человек получили ранения

Об этом сообщил член провинциального совета Сохраб Кадер, передает Reuters.

Взрыв произошел во время пятничной молитвы.

"Количество жертв может возрасти. Группа спасателей работает над тем, чтобы извлечь тела из-под завалов", - добавил Кадер.

По словам представителя губернатора провинции Нангархар Атауллы Хогьяни, при взрыве обрушилась крыша мечети, погибли более 20 человек.

По информации Tolo News, в мечети произошли два взрыва. Издание со ссылкой на местных чиновников сообщает о не менее 18 погибших и около 50 раненых.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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