В 276 библиотеках продолжается голосование Книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

18 октября, 2019, 08:29

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" охватила библиотечную общественность всех регионов нашей страны. В 276 библиотеках продолжается голосование среди читателей для определения лучших книжных новинок года современных украинских авторов, ведь по правилам конкурса именно они выбирают победителей.





В херсонской библиотеке-филиале №11 перед окончательным определением победителей наслаждаются литературными новинками в номинации "Литература для взрослых" , а в херсонской ЦБС библиотеке филиала для детей №17 между юными читателями разгораются серьезные дискуссии вокруг прочитанного.







Читательница херсонской ЦБС Библиотеки-филиалы №3 Елена Скоробогатько, известный в городе блогер, уже выбрала своего фаворита: "Для меня тишина - это состояние, в котором удается почувствовать себя. Чувствуется, что автор ищет именно такого читателя. Стихи, короткие и длинные, погружают тебя в мир диалога с самим собой ". А вот книголюб, который посещает херсонскую библиотеку-филиал №11 колеблется между двумя книгами из тройки, попавшими в финал.





Поэтому, активное голосование продолжается. И в херсонцев так же, как и в других читателей еще есть время повлиять своим откликом на избрание победителя!



Кто будет фаворитом старших и младших херсонских читателей? Об этом мы узнаем уже через месяц.

Напомним, что эксперты премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для детей" выбрали следующих финалистов: "Дитя песиголовцив", Владимира Аренев (издательство "АССА"), "Стая", Анастасии Никулиной (издательство "Vivat") и "Арктическая пасека", Александра Дерманского (издательство "Ранок").

А тройка лидеров книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для взрослых" следующая: "Фонетика тишины" (избранные произведения, том 1), Иван Андрусяк (издательство "НК-Богдан") "За спиной", ГАСКа Шиян (издательство "Фабула") и "Братство", Олег Криштопа (издательство "Вавилонская библиотека»).

Если вы хотите присоединиться к сообществу читателей, которые выбирают лучшие литературные новинки года, ищите плакаты с логотипом книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в залах ваших библиотек и голосуйте! Последнее слово за вами!



