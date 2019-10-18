 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураВ 276 библиотеках продолжается голосование Книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

В 276 библиотеках продолжается голосование Книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019"

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" охватила библиотечную общественность всех регионов нашей страны. В 276 библиотеках продолжается голосование среди читателей для определения лучших книжных новинок года современных украинских авторов, ведь по правилам конкурса именно они выбирают победителей.

null

В херсонской библиотеке-филиале №11 перед окончательным определением победителей наслаждаются литературными новинками в номинации "Литература для взрослых" , а в херсонской ЦБС библиотеке филиала для детей №17 между юными читателями разгораются серьезные дискуссии вокруг прочитанного.

null

null
Читательница херсонской ЦБС Библиотеки-филиалы №3 Елена Скоробогатько, известный в городе блогер, уже выбрала своего фаворита: "Для меня тишина - это состояние, в котором удается почувствовать себя. Чувствуется, что автор ищет именно такого читателя. Стихи, короткие и длинные, погружают тебя в мир диалога с самим собой ". А вот книголюб, который посещает херсонскую библиотеку-филиал №11 колеблется между двумя книгами из тройки, попавшими в финал.

null

Поэтому, активное голосование продолжается. И в херсонцев так же, как и в других читателей еще есть время повлиять своим откликом на избрание победителя!
null
Кто будет фаворитом старших и младших херсонских читателей? Об этом мы узнаем уже через месяц.
Напомним, что эксперты премии  "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для детей"  выбрали следующих финалистов: "Дитя песиголовцив", Владимира Аренев (издательство "АССА"), "Стая", Анастасии Никулиной (издательство "Vivat") и "Арктическая пасека", Александра Дерманского (издательство "Ранок").
А тройка лидеров книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в номинации "Литература для взрослых" следующая: "Фонетика тишины" (избранные произведения, том 1), Иван Андрусяк (издательство "НК-Богдан") "За спиной", ГАСКа Шиян (издательство "Фабула") и "Братство", Олег Криштопа (издательство "Вавилонская библиотека»).

Если вы хотите присоединиться к сообществу читателей, которые выбирают лучшие литературные новинки года, ищите плакаты с логотипом книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" в залах ваших библиотек и голосуйте! Последнее слово за вами!


null

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать